Luego de un reinicio de trabajos un poco convulsionado, Unión entró nuevamente en cierta calma con la nueva conducción técnica de Juan Aquino que se hizo cargo del plantel luego de la salida de Fernando Rivero a mitad de temporada.

Luego de los primeros entrenamientos con el equipo, el nuevo DT que venía de trabajar como asistente en el cuerpo técnico de Ezequiel Santiago Medina en Quilmes, habló con Marca Deportiva sobre este nuevo trabajo: “Es una oportunidad muy grande, un salto muy importante en mi carrera como entrenador. Me llega en una situación medio inesperada por el contexto tanto acá en Unión como de Quilmes donde estaba trabajando. Por otro lado, estoy muy feliz y agradecido a la gente del club de haber confiado en mí. Ahora estamos empezando a trabajar para instalar nuevas ideas en el equipo, mantener lo que creo que venían haciendo bien, que era mucho”.

Dejar Quilmes podía significar un problema, pero lejos de esa situación fue todo más natural de lo esperado: “Tengo que agradecer mucho a Ezequiel, la verdad que cuando me llegó la propuesta, la única duda que tenía era esa, porque sentía que en un momento él había confiado en mí y me generaba un problema que a mitad de temporada tuviera que buscar un reemplazo. Él obviamente lo entendió perfectamente, me apoyó y por eso estoy muy agradecido. Nos conocemos hace muchos años, hablamos todas las cosas de frente y sabe muy bien el agradecimiento que yo tengo, tanto por la oportunidad que me dio llevándome a Quilmes, como la oportunidad que tengo ahora. También hablé con Marcelo Jiménez (presidente del ”cervecero) y le agradezco mucho porque me brindó su apoyo, me dejó las puertas abiertas del club y yo me sentí muy cómodo trabajando allá".

Por ahora, el trabajo contrarreloj que debe hacer para conocer mejor al plantel y armar un equipo en torno a ello, le ha ganado a la posibilidad de pensar lo que podría significar este paso para su carrera y lo que será el debut el 16 de enero ante Deportivo Viedma que este fin de semana jugará el Cuadrangular Final del Torneo Apertura. “Soy una persona en general muy tranquila, obviamente cuando se va recercando un poco más el partido los nervios serán aparecerán, pero en general estoy tranquilo, confiado en mí y en los jugadores que tengo. Es una categoría muy dura, los partidos son extremadamente duros, los equipos tienen que ser competitivos para ganar y estamos en esa zona buscando lo mejor para el equipo. Obviamente va a costar, seguramente un par de semanas o varios partidos tomar la idea que tengo yo, pero estoy dentro de todo tranquilo, no tengo nervios, no tengo ansiedad por ahora…veremos la semana que viene”.

Su trabajo como asistente en Quilmes le permitió scoutear el trabajo que hacía Unión en la presente Liga Argentina para preparar los partidos. Por eso, tiene un análisis previo de lo que hizo el plantel en el Torneo Apertura: “Vimos que tomaban muy buenas decisiones con el transcurso del torneo. Al principio le costó un poco, haciendo movimientos para generar tiros a pie firme. Eso es algo que el equipo tiene bien adaptado. Es algo que intentaré que continúen haciendo y que siga sucediendo. Era un equipo que tiraba muchos triples, algunos triples bien tomados, otros como es natural, un poco apresurados. El tipo de mejora que se puede hacer, en tener un poco más de paciencia, en confiar que nos va a ayudar una segunda pelota. Si jugamos bien y nos pasamos la pelota, todos vamos a tener posibilidades de crear juego y de tirar. Defensivamente creo que hubo muchos partidos que lo hicieron muy bien, sobre todo la defensa zonal pero veremos si la mantenemos o no, o hacemos ahí unos retoques en las rotaciones, pero la idea es cambiarlo lo mínimo posible en lo que estaba funcionando”.