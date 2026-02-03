El Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) recibió durante cinco días a más de 60 integrantes de agrupaciones de Boy Scouts de todo el país, quienes participaron de una experiencia de vinculación tecnológica y social con actividades de concientización ambiental y talleres prácticos sobre reciclado, economía circular y gestión responsable de los recursos.

Especialistas de distintas áreas diseñaron propuestas orientadas a promover una comprensión integral de la economía circular y la reutilización de materiales. Voluntarios de la ONG Cuidando lo Nuestro ofrecieron charlas sobre preservación ambiental y se realizaron visitas guiadas por la Planta Piloto de Polímeros, donde los investigadores Pablo Stefani y Andrés Biasetti coordinaron un taller práctico de elaboración de bloques de cemento con incorporación de plástico reciclado.

Asimismo, se desarrolló un taller de gestión de recursos y ambiente coordinado por la investigadora Laura Zulaika, responsable de la Red de Estudios Ambientales Bonaerense (REAB), junto a las investigadoras Eleonora Verón y Claudia Mikelsen, quienes abordaron distintas dimensiones del cuidado ambiental desde una perspectiva interdisciplinaria.

La investigadora Cristina Hoppe dictó un taller integral sobre las etapas del proceso de reciclado, permitiendo a los jóvenes conocer la trazabilidad y transformación de los materiales. Por su parte, el investigador y director del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC-CONICET), Leonardo Curatti, brindó una charla sobre el desarrollo de dispositivos para la purificación del aire atmosférico basados en el uso de microalgas.

Sobre la experiencia, la directora del INTEMA y del CONICET Mar del Plata, Vera Alvarez, señaló: “Cambia el ‘chip’ sobre qué es ser un científico. Dejan de vernos como personas encerradas en un laboratorio y entienden que la ciencia es una herramienta de servicio. Al tocar el plástico reciclado o ver los bloques de cemento, se llevan la certeza de que los problemas ambientales de su barrio tienen soluciones tecnológicas. Estamos sembrando vocaciones científicas con conciencia social”.

Además, destacó que “al humanizar la figura de investigadores referentes -quienes dejan por un momento los ‘papers’ para asumir un rol de formación ciudadana-, se logra una conexión profunda que sirve de inspiración para los jóvenes; así, los scouts regresan a sus hogares convertidos en verdaderos ‘embajadores ambientales’, capaces de multiplicar los conocimientos sobre sustentabilidad en sus propias familias”.

Zulaika reflexionó que “la actividad permitió visibilizar la diversidad de desafíos ambientales presentes en distintos territorios del país y el fuerte compromiso de las juventudes scouts. La metodología participativa favoreció el intercambio de experiencias, el reconocimiento de problemáticas comunes y la construcción colectiva de respuestas, aportando un insumo valioso para el Nodo Mar del Plata de la REAB, al incorporar las voces juveniles y fortalecer los vínculos entre el ámbito científico y las organizaciones sociales”.

Finalmente, Alvarez concluyó que “a veces la rutina académica nos hace perder de vista para quién trabajamos. Explicarle a alguien que no está formado en la materia cómo el reciclado ayuda a su comunidad nos obliga a simplificar, a empatizar y nos devuelve la motivación. Ver el asombro en sus ojos nos recuerda por qué elegimos esta carrera: para mejorar el mundo que habitamos”.