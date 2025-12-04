Un grupo de flamantes egresados del Centro de Formación Profesional Nº 402 “Tomás Paolini” presentó un plan integral de energía solar destinado a pequeños pueblos del Partido de Necochea. Las propuestas, enmarcadas en la Ley de Generación Distribuida de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con media sanción, fueron desarrolladas junto al docente Norberto Cafiel con el objetivo de aportar soluciones a las demandas energéticas del distrito.

Los proyectos contemplan sistemas de generación en baja tensión, sin inyección a media, diseñados para funcionar sobre las redes eléctricas ya existentes. Según detalló un medio de la zona, las iniciativas incluyen parques solares para varias localidades rurales y balnearias, priorizando la reducción de costos para la distribuidora y la mejora de la calidad del servicio en zonas donde la tensión suele ser inestable.

Uno de los desarrollos está orientado a Claraz, un pueblo de 650 habitantes donde se busca abastecer al Barrio Pachán, actualmente conectado a un transformador de 16 KVA. Durante el día, la energía se tomaría de los paneles solares, lo que generaría un alivio operativo y económico. Por la noche, el sistema volvería a la red convencional, estabilizando además otras áreas del pueblo.

Para el Balneario Los Ángeles, situado a 35 kilómetros de Necochea, se trabajó en dos alternativas: un parque solar conectado a una subestación de 25 KVA para abastecer a más de 25 usuarios, y un sistema aislado con paneles, inversores y baterías para sectores sin tendido eléctrico, pensado como solución de transición hasta completar la infraestructura formal.

Los jóvenes presentaron el plan ante la secretaria de Gobierno, Paula Faramiñán, en un encuentro del que participaron los delegados de La Dulce, Ramón Santamarina, Juan N. Fernández y Claraz. En esa instancia se discutieron los posibles mecanismos de financiamiento. Según el profesor Cafiel, cada parque demandaría entre 13 y 14 millones de pesos: “Es un valor similar al de un vehículo usado. Este es el presente, no el futuro. Todo el mundo apuesta a mejorar el medio ambiente y a las energías limpias”, aseguró.

El proyecto contempla una primera etapa como experiencia formativa sin costo de mano de obra, mientras que en fases posteriores se buscará que los jóvenes puedan obtener una compensación económica. La intención es que los futuros parques no solo mejoren el abastecimiento eléctrico, sino que también abran oportunidades laborales vinculadas a las energías renovables en el distrito.

Fuente: Dib