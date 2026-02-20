En un momento del programa, Listorti describió a su colega como una persona con un estilo “avasallante” y aseguró que “Mariano va por todo”. Además, explicó que considera que Iúdica tiene una personalidad fuerte y que, si alguien se cruza en su camino, “lo pasa por arriba”.

Sin embargo, el conductor y humorista marcó una diferencia con su propia manera de ser y dejó en claro que él no se maneja de esa forma. Sus declaraciones generaron repercusión en el estudio y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DU8nEQPDt7N/?igsh=NDRtNXBmd2hyMjky



