La votación definió al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos propuestos por distintas bancadas, quienes compitieron por presidir el Congreso y, por extensión constitucional, asumir la jefatura del Estado hasta la asunción del próximo mandatario electo.

Los nombres que figuraron en la lista de postulantes reflejan la fragmentación del Parlamento de Perú: María del Carmen Alva (Acción Popular); Héctor Acuña (Honor y Democracia); Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular); y José María Balcázar (Perú Libre).

El procedimiento establecido por el Reglamento del Congreso contempla que los legisladores voten por mayoría simple para elegir a su presidente, y en caso de que ninguno de los candidatos alcance ese umbral en primera instancia, se procede a una segunda vuelta entre los dos más votados.

La elección se produce luego de que el martes pasado el pleno del Congreso aprobara una moción de censura contra José Jerí, entonces presidente del Parlamento y presidente interino de la República, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Con su destitución se abrió una vacancia en la Presidencia, que debía cubrirse por el mecanismo constitucional que sitúa al líder del Legislativo como jefe del Estado en ausencia de presidente y vicepresidentes.

La salida de Jerí ocurre apenas cuatro meses después de haber asumido, en un contexto de fuertes cuestionamientos por reuniones no declaradas con empresarios chinos y otras controversias políticas que motivaron investigaciones y rechazo público.

El nuevo presidente interino tendrá a su cargo la conducción del país hasta la toma de posesión del mandatario electo a finales de julio, así como la garantía del normal desarrollo del proceso electoral que se aproxima. La votación en el Congreso y la definición del sucesor reflejan tanto el reordenamiento interno de alianzas como la urgente necesidad de un acuerdo político que dé estabilidad a Perú en el corto plazo.