El dirigente libertario aseguró que su meta es “destronar definitivamente al kirchnerismo en la Provincia” y desafió a los candidatos opositores a debatir sobre “el desastre que dejaron”. Su discurso ratifica el perfil combativo con el que busca posicionarse como referente dentro de La Libertad Avanza.

“Mi intención es gobernar la Provincia a partir de 2027, y eso requiere una primera parada en 2025”, sostuvo Espert en declaraciones radiales, donde además criticó con dureza al actual mandatario Axel Kicillof, a quien calificó como “el inútil esférico”.

Espert inició su carrera política con una candidatura presidencial en 2019, cuando obtuvo el 1,47% de los votos. En 2021 llegó a la Cámara de Diputados con Avanza Libertad, y en 2023 compitió en una interna de Juntos por el Cambio, enfrentando tanto a Patricia Bullrich como a Javier Milei.

Recién en febrero de 2024 oficializó su incorporación a La Libertad Avanza en un acto en Casa Rosada, acompañado por Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja. Desde entonces, busca consolidar su lugar dentro del espacio con la mira puesta en la Provincia.

