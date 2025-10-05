La decisión se conoció tras varios días de tensión dentro de La Libertad Avanza. Según trascendió, parte del Gabinete insistía en bajarlo de la lista, mientras que el propio Presidente buscaba sostenerlo hasta último momento.

Ads

Lo confirmó en sus redes sociales con un mensaje donde sostuvo: “Por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”.

Además en su comunicado afirmo: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Ads

Puede interesarte

El economista remarcó que demostrará su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, y afirmó que su salida busca evitar un daño mayor al proyecto político que integra. “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos se desmorone”, expresó.

Espert también se dirigió a los militantes y dirigentes del espacio oficialista: “No se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo.”

Ads

Luego de su renuncia, Diego Santilli ocupará su lugar en la boleta bonaerense, según confirmaron fuentes del oficialismo.

Puede interesarte

Tras el anuncio, el Presidente Javier Milei publicó un mensaje en X (ex Twitter): “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. La Argentina siempre está por encima de las personas.”

Milei agregó que “garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros” y concluyó: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.”

Ads

Fuente: TN