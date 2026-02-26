La designación se produce tras la renuncia de Raúl Silvino Contreras, quien se desempeñó como primer jefe de la UA desde su creación en marzo de 2024, y cuya salida fue aceptada por la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva el pasado 28 de noviembre de 2025.

El nuevo jefe de la Unidad Antimafia no es un desconocido dentro de la estructura del Ministerio. José Fernando Pereyra, abogado especializado en Derecho Penal, venía desempeñándose como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo desde diciembre de 2023, un cargo que fue inicialmente transitorio y que se fue renovando con el paso del tiempo.

Según la normativa oficial, la UA forma parte de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y su titular es designado por la máxima autoridad de la cartera de Seguridad.

La Unidad Antimafia fue impulsada como respuesta a una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, particularmente en regiones como Rosario, donde en los últimos años se registraron episodios de ataques y enfrentamientos relacionados con este tipo de estructuras delictivas.

El organismo tiene como misión central coordinar investigaciones, articular acciones con fuerzas federales y provinciales, y facilitar el intercambio de información estratégica con organismos judiciales y entidades internacionales. Su estructura incluye grupos especializados destinados a identificar y desarticular redes criminales complejas, y trabaja de manera conjunta con fiscalías especializadas en narcocriminalidad y crimen organizado.

La asunción de Pereyra ocurre en un momento en que la agenda de seguridad ocupa un lugar central en la gestión del presidente Javier Milei, en un contexto de continuos desafíos vinculados tanto al narcotráfico como a las organizaciones delictivas de alta complejidad.

Con esta designación, el Ministerio busca consolidar la continuidad institucional en una unidad clave para la política criminal del país y reforzar la coordinación entre las diferentes áreas dedicadas a enfrentar a las mafias y la criminalidad organizada.