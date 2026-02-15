Un efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense que se desempeñaba como repartidor fue asesinado a tiros en la noche del sábado cuando intentaron robarle su moto en el partido de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. El ataque ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Gaspar Campos, una zona de mucho tránsito, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Ads

Según las primeras reconstrucciones oficiales, el hombre circulaba en su motocicleta realizando entregas cuando fue rodeado por al menos cuatro delincuentes en otras motos, quienes intentaron sustraer el vehículo. En un primer momento entregó sus pertenencias, pero instantes después se identificó como agente de la fuerza, lo que desencadenó un tiroteo en plena vía pública.

El oficial resultó gravemente herido por múltiples disparos y fue auxiliado por vecinos y comerciantes de la zona antes de ser trasladado al Hospital Mercante, donde falleció a causa de las heridas. Los agresores huyeron del lugar y aún son buscados por la Justicia, que trabaja para determinar sus identidades y el recorrido que tomaron tras el crimen.

Ads

El hecho generó conmoción en la comunidad local y se suma a la preocupación por la creciente violencia en accesos viales y zonas urbanas del conurbano bonaerense.

Puede interesarte

Ads