José Antonio Kast fue electo presidente de Chile tras imponerse con una diferencia contundente en el balotaje frente a Jeannette Jara. El dirigente de derecha alcanzó cerca del 60% de los votos, superando ampliamente a la candidata del oficialismo, que rondó el 40%, en una elección marcada por la preocupación ciudadana por la inseguridad y la crisis económica.

Ads

Los primeros resultados se conocieron antes de las 20, con más del 57% de las mesas escrutadas. Más de 15,7 millones de chilenos estaban habilitados para votar de manera obligatoria y, según informaron las autoridades electorales, la jornada se desarrolló con relativa normalidad, con demoras puntuales en algunos centros urbanos.

Kast siguió el recuento desde la sede de su partido en Las Condes, acompañado por referentes de distintos espacios que confluyeron en su apoyo para el balotaje. Allí recibió el llamado de felicitación de Jeannette Jara y el saludo protocolar del presidente saliente, Gabriel Boric, mientras preparaba su primer discurso como mandatario electo.

Ads

Puede interesarte

La campaña que llevó a Kast a La Moneda estuvo fuertemente atravesada por un mensaje de mano dura contra el delito, el combate al crimen organizado, la expulsión de inmigrantes en situación irregular, el cierre de la frontera norte y la promesa de reactivar la economía. Según encuestas previas, la seguridad fue la principal preocupación para más del 60% del electorado.

Durante los debates, el ahora presidente electo debió moderar algunas propuestas, como la posibilidad de suspender la ley de 40 horas laborales, y aseguró que no avanzará sobre derechos sociales vigentes, como el salario mínimo, las indemnizaciones ni la pensión garantizada universal.

Ads

En política exterior, Kast adelantó que buscará una relación fluida con los países de la región y confirmó contactos previos con el presidente argentino Javier Milei. Con un respaldo electoral sólido, el nuevo mandatario se prepara para asumir el 11 de marzo de 2026, en un escenario político que marca un cambio de rumbo en Chile.

Fuente: Infobae