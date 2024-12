Bajo la coordinación de la Fundación Médica de Mar del Plata, el Departamento de Docencia y el Servicio de Urología del Hospital Privado de Comunidad se está llevando a cabo en la ciudad la 39° edición de las Jornadas Nacionales para Médicos Residentes de Urología.

Al respecto, el Dr. Fernando Santomil, presidente de Sociedad Argentina de Urología sección Mar del Plata, señaló en diálogo con El Marplatense que “comenzamos ayer con un curso pre congreso y preparándonos para los 40, un compromiso enorme, porque uno interpreta que de alguna manera ha aportado su grano de arena en el ámbito científico y académico".

"No solamente en la sociedad argentina de urología, que siempre contamos con el auspicio y apoyo, de hecho están los integrantes de la comisión directiva, médicos docentes y colegas del Hospital Italiano, sino tenemos un gran apoyo respecto a las entidades científicas”, agregó.

A partir de estos encuentros, “la verdad uno intenta estar a la altura de las circunstancias. También como Argentina está vinculada a la Confederación Americana de Urología, también hay becados. Hay médicos de México, Paraguay, Bolivia, Perú y residentes de Chile que están tratando de trasladar esta idea y ponerla en práctica en otro países”, aseguró.

Por lo que “el balance hasta ahora, cada día que terminamos hacemos una encuesta de satisfacción y ayer teníamos mucha expectativa. Hicimos el curso con unos avances tecnológicos y los resultados finales indican que estamos en el camino correcto, la gente vuelve a valorar y elegir estar acá”, determinó.

En la misma línea, el Dr. Juan Ignacio Ramos, resaltó que “es muy importante hacer esta reuniones con los residentes, no solamente de Argentina sino también extranjeros, donde uno puede ver el día a día, cuál es la problemática que hay en cada lugar”.

Además, “es un ambiente de residentes bastante ameno, en el sentido de que ellos también pueden expresar todas sus inquietudes, presentan trabajos. Deja de ser algo de conferencias y acá son mesas redondas, un trabajo en conjunto”, indicó.

En cuanto a los avances tecnológicos y su importancia para la medicina, el Dr. Alberto Jurado, reflexionó: “El avance siempre se da y el dilema es si debe formar parte de un programa educativo o no. La realidad es que a veces no es alcanzable por el resto de los residentes, no tienen posibilidad de aplicar esa tecnología porque no la encuentran en su lugar de trabajo”.

“Yo creo y estoy convencido de que de todas maneras debemos tratar de elevar y apuntar hacia arriba. Si hay tecnología, hay que enseñarla, independientemente de que cada uno en su lugar de trabajo la pueda emplear o no”, continuó.

De modo que “si la puede utilizar, sabe que existe y las ventajas que puede dar, tal vez sea un factor de cambio en su lugar de trabajo. Y esa persona que se está formando y va a ser urólogo por los próximos 40 años, no puede estar limitada. Me parece que cuando hay tecnología nueva, hay que enseñarla, mostrarla y educar a los residentes”, reveló.

Por último, el Dr. Gastón Muñoz, coordinador de la jornada, afirmó que “de lo que hemos visto en este encuentro, las inquietudes y problemáticas son muy parecidas. Si bien es heterogénea la realidad de los diferentes países, y del mismo país en diversas regiones, nosotros tenemos formaciones donde cada uno crece en cierto ámbito y poder hacer estos encuentros que reúne a los médicos especialistas en formación para poder compartir y acercarnos a los docentes, la verdad que es una parada casi obligatoria en la agenda”.