Mar del Plata tendrá este lunes una jornada estable, con buenas condiciones meteorológicas, temperaturas en ascenso y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

La temperatura mínima se ubicará en 8 grados durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 27 grados por la tarde, en lo que será uno de los días más agradables de la semana para disfrutar al aire libre.

Durante la mañana el cielo se presentará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará despejado, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

Ads

En cuanto al viento, soplará desde el noroeste por la mañana y del noreste por la tarde y la noche, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h. Hacia la noche se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras y actividades náuticas.

Con este panorama, la ciudad vivirá un lunes ideal para la playa y las actividades al aire libre, aunque con atención al aumento del viento hacia el cierre del día.

Ads

Puede interesarte