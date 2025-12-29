Mar del Plata tendrá un comienzo de semana con condiciones estables y temperaturas agradables, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

La jornada se presentará con cielo despejado durante la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche, sin probabilidad de lluvias en ningún momento del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados, con registros cercanos a los 21 grados por la mañana, 25 por la tarde y 20 por la noche, configurando un ambiente templado a cálido, ideal para actividades al aire libre.

Ads

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Durante la mañana soplará del noreste entre 7 y 12 km/h, intensificándose por la tarde desde el este con velocidades de 23 a 31 km/h. Hacia la noche se prevé un aumento de la intensidad, con viento del noreste entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, Mar del Plata vivirá un lunes con tiempo estable, sin lluvias, temperaturas agradables y una noche marcada por el incremento del viento.

Ads

Puede interesarte