Durante la jornada de este viernes, el Municipio estará presente en plaza España con su punto verde de reciclado para que la gente se acerque con residuos valorizables, como aceite vegetal usado en envases plásticos, desechos de artefactos eléctricos, electrónicos y ecobotellas.

Quien desee puede acercarse durante hoy a la plaza ubicada en Libertad y la costa para apostar a la reutilización de residuos y al mejoramiento del medio ambiente. Los próximos encuentros serán en plaza San Martín y Rocha.

En ese sentido, Santiago Bonifatti, titular del Emsur dialogó con El Marplatense y dijo: "Tenemos el programa de Punto verde Móvil que va rotando todos los viernes por una plaza distinta con la intención de que los vecinos acerquen aquellos residuos a los que no le encuentran una función. Todo lo que es lo orgánico va a la bolsa negra y lo que es plástico, papel, vidrio, metal en la verde pero en cuanto a los desechos tecnológicos, eléctricos, electrónicos, un televisor viejo, un cable de un celular, una radio, el aceite vegetal que utilizamos para freír y que no hay que tirarlo por las rejillas, las ecobotellas, todo eso se lo puede traer para encontrarle alguna manera de recuperarlo"

"Trabajamos sobre que esto es residuo o basura para alguien pero insumos que se reinsertan en la economía circular inmediatamente. El aceite se convierte en fueloil, las piezas de los elementos electrónicos o eléctricos se reutilizan o se reciclan y el tema de las ecobotellas termina siendo algún plástico nuevo o botellas mismas", siguió.

"Hay que apostar fuerte a que los vecinos se acerquen y nos traigan estos elementos que rápidamente vuelven a la economía de la ciudad. Hicimos el primer encuentro en plaza Pueyrredon ubicada en Dorrego y Libertad y funcionó muy bien. El segundo fue en plaza Colón y se multiplicó hasta por 4 y hoy ya vemos que por la mañana trajeron mucho material. Las próximas jornadas van a ser en la plaza San Martín y en la Rocha y esto no va a parar, va a llegar hasta los diferentes barrios", dijo Bonifatti.

"La separación en origen es central para que lo que deba ser llevado al relleno sanitario, así sea y que lo demás se recupere. Esto es lo mismo porque cada cosa que no va a parar al tacho de basura reingresa en un circuito productivo, es una no basura y hace a la higiene urbana, a la limpieza, al orden. Estos puntos son importantes y por suerte no somos los únicos que lo hacemos. La UNMdP también, hay varias escuelas de la ciudad que lo hacen, cooperativas, ONGs, todos comprometidos con la posibilidad de recuperar mucho de esto que es insumo para una nueva industria", concluyó.