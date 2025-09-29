Jornada nublada y con posible lluvia por la noche en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 20 grados.
Este lunes 29 de septiembre se presenta en Mar del Plata con un clima templado y mayormente cubierto, sin alertas meteorológicas vigentes.
La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 20°C, con un ambiente agradable especialmente durante la tarde.
No se esperan precipitaciones durante el día: la probabilidad de lluvia será del 0% por la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche aumenta la inestabilidad y podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de entre 10% y 40%.
El viento será leve a moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, soplando primero del este y luego rotando al norte, sin ráfagas destacadas.
Será una jornada tranquila, con atención puesta en el cambio de condiciones hacia la noche.
