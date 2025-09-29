Este lunes 29 de septiembre se presenta en Mar del Plata con un clima templado y mayormente cubierto, sin alertas meteorológicas vigentes.

Ads

La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 20°C, con un ambiente agradable especialmente durante la tarde.

No se esperan precipitaciones durante el día: la probabilidad de lluvia será del 0% por la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche aumenta la inestabilidad y podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de entre 10% y 40%.

Ads

El viento será leve a moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, soplando primero del este y luego rotando al norte, sin ráfagas destacadas.

Será una jornada tranquila, con atención puesta en el cambio de condiciones hacia la noche.

Ads

Puede interesarte