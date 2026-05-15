Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se presenta con tiempo estable en la ciudad, temperaturas bajas durante la mañana y una máxima que rondará los 16 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones durante gran parte del día.

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La jornada comenzó con una temperatura mínima cercana a los 4 grados y una sensación térmica baja producto de la humedad y el viento proveniente del sector noroeste. Con el correr de las horas, las condiciones irán mejorando y hacia la tarde se espera un ambiente más templado, aunque con nubosidad variable.

El SMN anticipó además vientos moderados del noroeste, con ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora durante la tarde. La humedad se mantendrá alta, en torno al 75%, mientras que por la noche la temperatura volverá a descender hasta ubicarse cerca de los 11 grados.

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