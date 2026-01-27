Jornada con nubes grises y humedad en aumento en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 27 grados.
Mar del Plata tendrá este martes 27 de enero una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y temperaturas agradables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, configurando un día templado, ideal para actividades al aire libre. Durante la mañana se esperan valores cercanos a los 20°C, con un ascenso térmico hacia la tarde, cuando el termómetro llegará a su pico máximo.
En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada, con un 0% tanto en la mañana, como en la tarde y la noche.
El viento soplará de manera persistente desde el sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche a valores de 7 a 12 km/h. Sin embargo, hacia el final de la jornada podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en zonas costeras.
Con estas condiciones, el martes se presenta como un día estable, sin lluvias y con temperaturas moderadas, aunque con atención puesta en el viento nocturno.
