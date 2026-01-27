Mar del Plata tendrá este martes 27 de enero una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y temperaturas agradables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, configurando un día templado, ideal para actividades al aire libre. Durante la mañana se esperan valores cercanos a los 20°C, con un ascenso térmico hacia la tarde, cuando el termómetro llegará a su pico máximo.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada, con un 0% tanto en la mañana, como en la tarde y la noche.

El viento soplará de manera persistente desde el sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche a valores de 7 a 12 km/h. Sin embargo, hacia el final de la jornada podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente en zonas costeras.

Con estas condiciones, el martes se presenta como un día estable, sin lluvias y con temperaturas moderadas, aunque con atención puesta en el viento nocturno.

