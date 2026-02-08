El CONICET Mar del Plata y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires realizarán la actividad Detectives de microplásticos este martes 11 a las 16:00 en el Espacio ReCreo Miramar (Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno), destinada a chicos y familias.

La propuesta se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y busca acercar el conocimiento científico de manera participativa y didáctica a niños y sus acompañantes.

El encuentro estará a cargo de investigadoras del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN-UNMDP), quienes guiarán actividades para reconocer los distintos tipos de plásticos presentes en el ambiente, aprender a clasificarlos y reflexionar sobre cómo disminuir su impacto en los organismos.

La iniciativa apunta a promover el interés por la ciencia, el cuidado ambiental y el rol de las mujeres en la investigación científica desde edades tempranas.

