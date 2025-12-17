Miércoles caluroso e inestable en Mar del Plata, con una máxima que alcanzará los 28°C y condiciones de tiempo cambiante a lo largo de la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana se presentará parcialmente nublada, con una temperatura cercana a los 20°C y sin probabilidad de lluvias. Hacia la tarde, el calor se hará sentir con fuerza y se espera el desarrollo de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%.

Durante la noche, la inestabilidad se mantendrá, con tormentas aisladas y una chance de lluvias que aumentará al 40–70%, mientras la temperatura descenderá a unos 23°C.

El viento será otro factor a tener en cuenta: soplará del sector noroeste, con velocidades de 23 a 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

