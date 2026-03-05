La jornada tendrá intervalos de sol y nubosidad, con una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 13°C durante la noche.

Durante el día el ambiente se mantendrá templado a algo fresco, con una sensación térmica cercana a los 20°C. El cielo tendrá nubosidad variable cercana al 74%, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El viento soplará desde el sector este-sudeste (ESE) a 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h, lo que aportará aire más fresco desde el mar.

Por la tarde se espera que continúe el panorama con intervalos de sol y nubes, humedad cercana al 57% y buena visibilidad de hasta 10 kilómetros.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 13°C, con cielo mayormente nublado y viento del este a 15 km/h. No se esperan lluvias ni tormentas durante toda la jornada.

El índice UV alcanzará un valor de 5 (moderado) durante el día, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades al aire libre.

El sol saldrá a las 6:38 y se pondrá a las 19:25, con una duración total del día de 12 horas y 47 minutos.

En comparación con el promedio histórico para esta fecha (25°C de máxima), la jornada se ubicará por debajo de los valores habituales para comienzos de marzo.

