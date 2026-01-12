Mar del Plata vivirá este lunes 12 de enero una jornada marcada por el calor intenso, el cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas de viento, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

La ciudad amanecerá con una temperatura mínima de 18°C, pero el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una máxima de 31°C durante la tarde, convirtiendo al día en uno de los más calurosos del mes. Por la mañana se espera una temperatura cercana a los 28°C, mientras que por la noche descenderá a alrededor de 20°C.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN anticipa baja probabilidad de lluvias, con valores que se mantendrán entre 0 y 10% durante la tarde y la noche, por lo que, si bien no se descartan chaparrones aislados, la jornada se perfila mayormente seca.

El viento será otro de los protagonistas del día. Durante la mañana soplará desde el noroeste a velocidades de 13 a 22 km/h, rotando al sudeste por la tarde, cuando se intensificará con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h. Hacia la noche, el viento aumentará aún más, con velocidades sostenidas de 32 a 41 km/h, manteniendo la misma dirección predominante.

Con este panorama, se recomienda a vecinos y turistas extremar cuidados ante el calor elevado, mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones por las fuertes ráfagas de viento, especialmente en zonas costeras y espacios abiertos.

