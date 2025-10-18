Jorge Ross nació un noviembre en Buenos Aires y sus primeros años transcurrieron inmersos en talleres de música y pintura, explorando con espíritu casi investigador las calles de Villa Devoto y la costa porteña.

Ads

Es un artista visual contemporáneo multidisciplinario, dedicado al diseño, la pintura, la escritura, la música y la escultura, formas que utiliza como medios para vincular y transformar su entorno.

Su vida está marcada por la importancia de la familia, los amigos, las reuniones, y se considera un hacedor apasionado que disfruta iniciar proyectos desde la imaginación hasta verlos concretados.

Ads

Es cofundador de Gavia y Gavia 1921, un espacio multifuncional de gastronomía y arte ubicado en Villa Carreras, Mar del Plata, donde restauró y resignificó una villa histórica de 1921.

Una fusión de historia, arte y gastronomía, ideal para desayunos, conciertos, muestras de arte, charlas, cafés culturales o para disfrutar un entorno estéticamente cuidado.

Ads

Con convicción, Jorge repite: "Sueño, me propongo y hago todos los días, sin importar el propósito". Esa energía creativa que no para me inspira a darle espacio para que escriba, letra por letra, su +Chance.

+ = Tu lado más positivo / Siempre quise tener una florería para conversar extensamente sobre mi mismo. Pero es algo que no logré, así que simplificando un poco, diría que mi existencia está determinada por el HACER. Soy un improvisado hacedor.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Podríamos hablar de cócteles de vocaciones. Las vocaciones se van acumulando a lo largo de los días, y mi insistencia en concretar va logrando algunos éxitos parciales. Hay una inmensidad de vocaciones por descubrir, a tal punto, que debiera ampliar los espacios de guardado en mi alma para echarles una miradita de vez en cuando.

Ads

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / A veces hacia el pasado. Otras veces hacia un lugar extraño que tiene condimentos del presente, puesto que es muy efímero, y cuando te das cuenta, ya es mañana.El futuro me resulta una comodidad cotidiana. Es un lugar del cual uno no se hace demasiado responsable, porque es de difícil comprobación. Así que, cuando habito el futuro es porque me harto del pasado y me aburro del presente.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Si. Varias veces lo hice. Hasta que te das cuenta que no dejaste nada, y no vas a ningún nuevo lugar, porque tu nueva vida está sumamente condimentada y condicionada por los ingredientes del ayer no más. Ahora, si dejar todo es cambiar radicalmente de conceptos o de ideas centrales, no.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la droga. A la traición. A un puesto público.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Como no conectarlo? Un artista es esencialmente un espíritu conectado a dos o tres habilidades. Y la pelea es lograr que esas habilidades puestas en ejecución generen una suerte de alquimia que la gente transforme en emoción y en recuerdo.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Uno siempre espera volver, aunque tenga la certeza de lo contrario. No se me ocurre qué hacer en una vida que seguramente tendrá unas características totalmente distintas a la actual. Salvo que uno se plantee la posibilidad de volver a una época del pasado, cuyo caso supongo, que andaría pintando paredes o golpeando árboles y escuchando ríos, oteando horizontes, con la esperanza de descubrir la música, el silencio, la escritura o cualquier otra representación del alma.

Chacha Durán | @chachaduran Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv. La 100 MDP. chachaduran.com