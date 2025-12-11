Jorge Rial se despidió de Radio 10
Jorge Rial anunció este jueves su despedida de Argenzuela, el programa que condujo durante cuatro años en Radio 10.
El periodista contó al aire que la decisión responde a motivos personales y que sentía que era el momento de cerrar esa etapa, que comenzó en plena pandemia y terminó convirtiéndose en uno de los ciclos fuertes de la emisora.
En su mensaje final, Rial recordó cómo nació el programa, pensado inicialmente como algo momentáneo, y destacó el camino recorrido junto a su equipo. Además, habló del desgaste que implicó sostener el ritmo diario y explicó que necesitaba correrse para enfocarse en otras prioridades.
El conductor seguirá al frente de la versión televisiva de Argenzuela en C5N, pero su salida de la radio marca el final de un ciclo que él mismo definió como “muy intenso y muy importante” en su carrera.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DSIu_ISEr2G/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión