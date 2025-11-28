En su charla con El Marplatense Jorge Monin habló sobre sus inicios en el atletismo, como lo complementó muchos años con su trabajo de bancario. Su récord de 5000 metros llanos, el legado familiar y el surgimiento de JM Corredores.

Ads

Lo que comenzó como un pedido de compañeros de curso para completar un equipo terminó marcando para siempre la vida de Jorge.

“Yo desconocía el atletismo”, recuerda. “Jugaba al básquet en la Escuela Nacional de Comercio, y un día mis compañeros me pidieron si quería participar de una maratón intercolegial para poder armar el equipo”. Aquella carrera cambiaría su vida: terminó segundo.

Ads

Al año siguiente, volvió a participar, esta vez contra todos los colegios y corredores federados. “Dios me puso ahí en ese lugar, gané la maratón intercolegial”, recuerda. Ese triunfo lo contactó con el profesor Rodríguez Facal, quien detectó en él condiciones especiales.

En los años en que Jorge comenzó, “no existía el running, correr era algo rarísimo”. Sin embargo, encontró un espacio donde podía sentirse libre. “Venía a la pista después del banco y era como un cable a tierra, cuando me iba me sentía mucho mejor”.

Ads

Jorge se formó y creció bajo la guía de Facal: “Él me decía que era un atleta con condiciones de nivel internacional, pero que eran ocho años de entrenamiento”. Ese proyecto a largo plazo lo marcó para siempre.

Probó diversas disciplinas, desde los 800 a los 10.000 metros, pero encontró su lugar en los 5.000: “Sentía que no pisaba la pista, que iba en el aire cuando corría”. Esa sensación lo acompañó durante sus mejores años competitivos.

Lo que empezó con él se transformó en un legado familiar. “Fui el primero de los Monin en hacer deporte, en una época donde no era normal”. Su exesposa, Marcela Araujo, fue corredora de fondo de nivel internacional. Su hijo Ezequiel también acumuló medallas y récords. Su nuera, es campeona nacional. Y ahora llega la nueva generación: su nieta Maia.

Ads



“ Parece que los genes se han ido potenciando. Nos sorprendemos día a día. La capacidad que tiene para correr en aeróbico, es impresionante, es algo totalmente natural”, agregó.

“Ahora va a ir a un sudamericano a Paraguay, está entre las mejores de Sudamérica. Le gusta, lo disfruta, no es que nosotros le hemos impuesto que corra o que haga esto. Se crió rodeada de corredores” contó emocionado Jorge sobre su nieta.

Durante la crisis del 2001 se quedó sin trabajo. Entonces tomó una decisión: descolgar su título de entrenador y formar un grupo de atletas. Así nació JM Corredores.

“Nos sentábamos 10 corredores en una pista desolada… y cuando vieron que entrenaba gente, empezaron a arrimarse otros”. Con un fuerte componente social, el club creció y hoy es referencia en Mar del Plata.

“La cuota es anecdótica, $5.000. Hay gente que no puede pagar, pero igual viene”, explica.

El objetivo de JM es claro: abrir la puerta del deporte a todos. Chicos del basural, de los barrios periféricos y atletas de todas las realidades conviven en una misma pista.

“Acá se relaciona el gerente con el albañil, con el que no tiene trabajo. Armamos una solidaridad grande”.

El club en un punto se mantiene gracias a esa solidaridad que se armó en JM Corredores. “Una vez vino un socio y nos hizo unos baños, otro nos ayudó con una máquina de cortar pasto, y así es como se maneja JM”, contó Monin.

Destaca que lo importante del club y el atletismo se resumen en una frase que le decía su profesor: “Así en la pista como en la vida”. “Atletismo, escuela de vida. Las enseñanzas que te da el deporte, las podes aplicar en la vida, y te van a ayudar, como me ayudaron a mí, a salir adelante, a relacionarme, a relacionarme con gente, a llegar a lugares que tal vez nunca imaginé que iba a estar, que el deporte me llevaron ahí”.

Este mes, JM llevó a más de 30 chicos al Campeonato Provincial U12 y U14 en San Cayetano. “Son las semillitas del futuro del club”.

Más allá del alto rendimiento, Monin insiste en que el deporte es una estrategia fundamental para la sociedad actual.

“Los chicos están horas en las redes, sin usar su cuerpo. Hoy se aconseja sacar a los niños una hora a tomar sol para evitar déficit de vitamina D”.

A los 70 años, Monin mira hacia atrás con gratitud: “Me di cuenta de grande todos los beneficios que había incorporado gracias al deporte”. La independencia física, la salud, la disciplina, la voluntad y la autoestima son, para él, los mayores logros.

“Los primeros siete años uno siempre mejora. Nunca es tarde para empezar. Y lo más lindo es que un día mirás el reloj y decís: ‘Corrí diez segundos más rápido que el año pasado’. Eso es autoestima”, finalizó.