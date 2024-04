El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció que la publicación que compartió en sus redes sociales sobre los operativos que lleva a cabo la administración porteña con personas que se encuentran en situación de calle “fue poco feliz”.

El miércoles, Macri posteó en su cuenta de Instagram cómo actúa el gobierno porteño frente las “ranchadas” de personas en situación de calle en la vía pública, con fotos que muestran el antes y el después. “Operativo especial de orden y limpieza en Recoleta y Palermo”, tituló una de las stories. La imagen combinó dos fotos. En la de arriba, se ve personas sin techo en la que son interrogadas por personal de la Ciudad de Buenos Aires, y en la de abajo, el momento en que retiran las pertenencias de los indigentes. Se trata de intervenciones realizadas en los barrios de Recoleta y Palermo.

Las publicaciones del titular del Poder Ejecutivo porteño fueron repudiadas en las redes sociales. Sin embargo, además de críticas de dirigentes y militantes del kirchnerismo, se manifestó en su contra la ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad y actual directora de Integración Socioproductiva de Fundar, María Migliore, que integró la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y estuvo a cargo del programa BAP, quien expresó: “No podemos mostrar a las personas en situación de calle como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar”.

“Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor. Entonces, no podemos hablar y mostrarlas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice. Porque la calle no es un lugar para vivir. Para nadie. Nunca”, completó la ex funcionaria del PRO.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria y ex candidato a jefe de Gobierno, Leandro Santoro, tuiteó: “Hola @jorgemacri. Me parece muy bien que limpies un poco la ciudad... Pero ¿Te das cuenta que en este video estas poniendo a las personas en situación de calle en el mismo plano que la BASURA?”.

En medio de la repercusión que tuvo la publicación, Jorge Macri habló este jueves a la noche y admitió que “fue muy poco feliz”. “Sobre todo porque no resume todo lo que estamos haciendo”, agregó.

En ese sentido planteó que “las ciudades grandes del mundo están cruzadas por una problemática dramática de gente en situación de calle, combinadas con las adicciones y la salud mental”. Ejemplificó con ciudades estadounidenses como San Francisco, Los Ángeles y Manhattan, “lugares donde se nota brutalmente”.

“Nosotros tenemos un abordaje muy claro: hemos ampliado la cantidad de oferta de refugios, mas de 3400 plazas y tenemos relevadas 3400 personas en situación de calle, pero hay mil y pico que no aceptan ir a esos lugares, duermen en la calle”, explicó.

Macri informó que el 60% de las personas en situación de calle “no tiene vínculo identificado con nadie; están solos de soledad absoluta; nadie pide por ellos y ellos no reconocen quien puede pedir por ellos, no hay con quien trabajar su problemática de salud mental”. Mientras que “el 70% tiene adicciones graves y brotes psicóticos”.

“También nos ocupamos de limpiar los lugares que usaron de baño porque el resto de la sociedad merece vivir en una ciudad mas ordenada y limpia”, agregó en declaraciones a Todo Noticias (TN). El primo del ex presidente defendió su gestión, resaltó que “el abordaje que tenemos es integral y humano”, y volvió a reconocer que “la publicación fue una muy mala comunicación que no refleja lo que estamos haciendo”.

Al término de la entrevista, reveló un dato alarmante: “Creció 40% el número de personas en situación de calle, es una catástrofe”.

