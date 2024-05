El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió al vínculo del PRO con La Libertad Avanza (LLA) luego de que el partido acompañara la Ley Bases junto a otras fuerzas políticas. “El PRO no es parte de este Gobierno”, aseguró.

Los vínculos entre LLA y el PRO comenzaron durante la campaña cuando Mauricio Macri y Patricia Bullrich manifestaron su abierto apoyo a la candidatura de Javier Milei de cara al ballotage. Luego, Bullrich y Luis Petri, quienes conformaban la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones generales, se sumaron al Gabinete nacional. Desde entonces, el PRO alcanzó varios puntos de coincidencia con el Gobierno y colaboró en el debate de los proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso.

En este contexto, durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+, el mandatario porteño aseguró que no se reconoce como “mileista”, pero sí manifestó: “Quiero que a este Gobierno le vaya muy bien”. “No soy ‘mileista’, si querés vine a la política convocado por Mauricio. Soy alguien del PRO, el PRO no es parte de este Gobierno; de hecho, perdimos. Hay una parte que nos falta analizar”, planteó.

De esta manera, fue autocrítico al señalar: “Lo peor que podemos hacer es esconder en el éxito de Milei nuestro fracaso porque entonces no hay un diagnóstico correcto de lo que hicimos mal”.

En ese sentido, valoró que Juntos por el Cambio ganó en la Ciudad y en provincias que estaban bajo el poder de otras fuerzas políticas, pero a nivel nacional “hubo alguien que representó mejor la idea de cambio”.

Aunque reconoció que comparte muchas de las ideas de Milei, aclaró que difiere sobre todo “en los estilos”. “No es menor el tema de cómo uno administra el rol que tiene, respeto su éxito y creo que este es su Gobierno”, aclaró.

Con respecto a esto, expresó que el estilo de Javier Milei “es mucho más provocador, mucho de jugar al fleje” y rescató también que “es genuino”. Además, destacó que el Presidente logró restablecer la “literalidad” en los discursos, ya que alegó que anteriormente se usaba “el eufemismo” para hablar sobre los problemas de la Argentina.

Sin embargo, descartó que el apoyo que le brindó el PRO en la campaña significaba que LLA debía retribuir su acompañamiento. “No, nosotros lo apoyamos porque creímos que era mejor que él gane y no Massa, no en una especulación de ‘ahora, me tenés que dar’”, indicó y sumó que “hay una subestimación en el hecho de que el apoyo del PRO lo hizo ganar”.

En los últimos meses, se rumoreó la posibilidad de que exista una “fusión” entre el PRO y LLA, pero no existió nada oficial. Sobre esto, el jefe de Gobierno porteño señaló que “si esos procesos se dan, tienen que ir decantando naturalmente y no a las corridas” y argumentó: “Somos partidos con trayectorias y recorridos distintos, no todos los que están en el PRO tienen exactamente las mismas coincidencias respecto a algunas políticas de Milei”.



Al hacer una balance de la situación actual, Macri afirmó: “Muchos están sorprendidos con el nivel de todavía apoyo que tiene este presidente y este Gobierno, pese al nivel de esfuerzo que está haciendo la sociedad en general. Es un esfuerzo que encuentra pocos antecedentes en la Argentina por dos razones: por la profundidad y por la duración en el tiempo”.

En este punto, se refirió a “los especuladores del fracaso”, que “van viendo que ese contrato social se sostiene y se retiran un poco” de su postura más desestabilizadora contra el Gobierno.

“La gente lo que a mí me transmite, la inmensa mayoría es: ‘Lo único que espero es que valga la pena, que estén a la altura’”, contó y ratificó: “El Gobierno nacional no es un Gobierno nuestro, pero tienden a asociarnos mucho y me dicen: ‘Que valga la pena, Jorge, lo único que te pido es que valga la pena’”.

Luego, remarcó la necesidad de “respetar las instituciones”, puesto que “es parte del juego que el mundo observa, que los inversores observan”. “Entonces, la Argentina tiene que ser un lugar donde haya mercado, donde haya garantía y seguridad para la inversión privada, pero también que haya respeto a la independencia de poderes, a las instituciones porque esas sutilezas también el mundo las observa y me parecen que son importantes”, propuso.

