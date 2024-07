El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que habrá sanciones a los servicios de recolección de residuos y de limpieza que limpien la ciudad de manera defectuosa, y elevó tensiones contra los Moyano, líderes del gremio de Camioneros.

“No vamos a permitir que pasen cosas como la semana pasada, que algo tan sensible como la limpieza de la Ciudad esté en juego por actividades que no corresponden”, sentenció Macri este miércoles por la mañana.

En la presentación de un nuevo Plan de Recolección y Limpieza, el jefe de Gobierno porteño señaló: “Aumentamos los controles e impusimos más sanciones a las empresas que nos prestan servicios porque las contratamos para eso”.

En ese sentido, detalló que durante los primeros siete meses de gestión, aumentaron un 150% las multas a las empresas. “Estamos más encima, controlando más y exigiendo más”, remarcó.

“Si una empresa demoró el servicio, si no se atendió la demanda como hacía falta, nuestro compromiso va a ser siempre estar del lado de los vecinos. Porque esta ciudad es de los vecinos, no es de un gremio ni de una empresa”, agregó Macri en referencia a la disputa que mantiene con Hugo y Pablo Moyano.

La disputa contra los referentes de Camioneros había tenido su primer capítulo cuando el mandatario porteño decidió dar de baja la preadjudicación por el servicio de grúas a tres empresas, de las cuales dos tenían vínculos con los Moyano.

Fuente: TN