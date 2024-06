El reconocido comediante Jorge Corona compartió detalles íntimos de su vida en una entrevista con Alejandro Rubio en el programa “Íntimamente” de Radio Rivadavia. Durante la conversación, habló sobre su infancia, carrera artística y, de manera muy sincera, sobre su salud y su batalla contra la adicción al alcohol.

"Ya son 30 años sin una gota de alcohol, pero sigue siendo una lucha constante. Empecé a beber para superar mi timidez y el miedo al escenario. Al principio, el alcohol me ayudaba a sentirme más alegre y confiado, pero luego se convirtió en un problema serio," reveló Corona.

Refiriéndose a su experiencia con la adicción, comentó: "Es una enfermedad y la pasé muy mal. Ya no puedo tomar más, ya tomé demasiado. Por eso no hablo del alcohol, de lo malo no hay que acordarse. Solo recordar que no se debe hacer y portarse bien para vivir una vida normal. Aunque muchos piensen que no, se puede."

Corona destacó el apoyo que recibió en su proceso de recuperación: "Mónica, mi mujer, y Alcohólicos Anónimos me ayudaron y cambiaron mi vida." Con estas palabras, el comediante subrayó la importancia del apoyo familiar y de los grupos de ayuda en su camino hacia la sobriedad y una vida equilibrada.