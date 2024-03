Como este medio adelantó, tan solo restaban detalles para que Jorge Carranza se convierta en arquero de Aldosivi y este miércoles el elenco portuario confirmó que el cordobés firmó contrato por un año, de cara a la Primera Nacional 2024.

A pesar de que existía un acuerdo de palabra, la negociación se demoró debido a que restaba definir cómo iba a ser su salida de la "Gloria", ya que podía rescindir su vínculo o arreglar una salida a préstamo, teniendo en cuenta que su deseo es retirarse con los cordobeses.

De a poco, Andrés Yllana conforma su equipo para la siguiente temporada, luego de la casi total disolución del que disputó la anterior. La última salida del "Tiburón" fue la del marplatense Santiago Laquidain a Central Córdoba, mientras que se espera la confirmación de Santiago Godoy y ya fue anunciado Santiago Úbeda.

En tanto a los arqueros, aún es una incógnita el futuro de Luis Ingolotti, aunque no se ve en el Puerto, Lucas Bruera migró al fútbol venezolano y al juvenil Sebastián Lerena no le renovaron el contrato. Entonces, la primera opción sería el "Loco", a no ser que el pilarense tome la decisión de seguir en la institución.

Por el lado de la carrera de Carranza, el experimentado arquero de 42 años hizo inferiores en Instituto y jugó en numerosos equipos: Godoy Cruz, Atlético Rafaela, Ferro, O´Higgins, Colón, Olimpo, San Martín de Tucumán, Correcaminos y Boca Unidos.

Donde más atajó fue en el "Albirrojo", donde disputó 206 partidos, recibió 151 goles y mantuvo la valla invicta en 66 ocasiones. En el último tiempo, el referente de Instituto debió asumir un rol secundario con la llegada de Diego Dabove al cargo de entrenador, que tras una mala racha de encuentros posicionó a Manuel Roffo como el titular en el puesto.

LA DESPEDIDA EN REDES SOCIALES