Johnny Depp vivió este miércoles una jornada inolvidable en La Plata. El flamante actor fue distinguido como visitante ilustre y recibió la llave de la ciudad de manos del intendente Julio Alak, en un acto que transformó el Palacio Legislativo en un punto de euforia y curiosidad para cientos de fanáticos.

Ads

El artista llegó acompañado por Riccardo Scamarcio, protagonista de su película Modigliani, tres días en Montparnasse, y quedó sorprendido al encontrarse con una multitud que lo esperaba en la plaza central. Tras el homenaje en el Salón Dorado, ambos salieron al balcón junto a Alak, donde Depp saludó a los presentes con timidez y una sonrisa que desató gritos y aplausos.

Puede interesarte

“Lo siento, no hablo español”, dijo entre risas, antes de agradecer en inglés el afecto recibido. “Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”, expresó ante un público que no paraba de ovacionarlo.

Ads

El homenaje no fue la única perlita de su visita. En una entrevista con TN, Depp fue consultado por Mauro Icardi, quien se declara su fan número uno, y respondió sincero: “No, no lo conozco… creo que no”. La escena generó risas, especialmente cuando Scamarcio intervino recordando al futbolista: “Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero juega bien”.

Puede interesarte

Además, el actor compartió las tres cosas que más lo sorprendieron de la Argentina: la calidez de la gente, la energía de los fanáticos y… ¡los tomates! “Son los mejores que probé además de los italianos”, bromeó.

Ads

A horas de su llegada al país, Depp ya se transformó en uno de los protagonistas de la semana y su presencia en La Plata dejó postales que la ciudad difícilmente olvide: emoción popular, cariño genuino y un ícono de Hollywood que, al borde de las lágrimas, aseguró que este reconocimiento lo acompañará “por siempre”.

Fuente: TN