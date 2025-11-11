El actor, director, productor y músico Johnny Depp visitará este miércoles La Plata, donde será declarado “visitante ilustre”, recibirá la “llave de la ciudad” y brindará una clase magistral en el Teatro Coliseo Podestá, en una jornada que promete gran expectativa entre fanáticos y amantes del cine.

Ads

La agenda oficial incluirá una reunión con el intendente Julio Alak, una presentación desde el balcón del Salón Dorado del municipio y un recorrido por el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente puesto en valor.

El evento principal se realizará a las 18 horas en el Teatro Coliseo Podestá, donde Depp mantendrá una entrevista pública con el actor italiano Riccardo Scamarcio, combinando diálogo y proyección cinematográfica. También habrá una alfombra roja y un encuentro con la prensa, autoridades e invitados especiales.

Ads

Puede interesarte

Luego, se llevará a cabo una pre avant-premiere de la película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, dirigida y producida por Depp, que narra tres jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La función será moderada por Verónica Lozano y contará con la participación de destacadas figuras de la cultura argentina.

La producción, protagonizada por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat y Bruno Gouery, marca el regreso del artista a la dirección cinematográfica y refuerza su vínculo con el arte europeo.

Ads

Puede interesarte

Reconocido por su versatilidad y por personajes icónicos como Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”, Eduardo en “El joven manos de tijera” o Willy Wonka en “Charlie y la fábrica de chocolate”, Depp continúa siendo una de las figuras más admiradas del cine mundial.

Su visita a La Plata no solo representa un acontecimiento cultural de relevancia internacional, sino también un gesto de reconocimiento a la capital bonaerense como polo artístico y cinematográfico.

Fuente: Dib