El avance meteórico de Johannes Kaiser, líder del recién creado Partido Nacional Libertario, se convirtió en el fenómeno inesperado de la recta final hacia las elecciones presidenciales de Chile.

Con un discurso frontal y posiciones extremas, el ex youtuber y actual diputado logró instalarse en el tercer puesto de intención de voto, desafiando a la derecha tradicional y a la ultraderecha liderada por José Antonio Kast.

Kaiser, que se define como “profundamente anti totalitario” pero admite que volvería a respaldar un golpe militar, es visto por sus seguidores como una figura casi mesiánica que reivindica abiertamente a Augusto Pinochet.

Su ascenso acelerado generó un reacomodamiento en un escenario ya polarizado, donde compiten una alianza encabezada por la comunista Jannette Jara y los sectores más duros de la derecha.

El candidato construyó su base política desde 2019, cuando su canal de YouTube, en el que atacaba al progresismo, explotó en plena crisis social. Desde entonces, transformó esa visibilidad en una diputación y ahora en una candidatura presidencial que apela al votante antisistema, con un discurso contra el aborto legal, la “ideología de género” y la “izquierda woke”.

Su vida también alimenta el relato: nacido en Santiago, sin título universitario, emigró a Austria donde trabajó como camarero, vendedor y obrero. Esa biografía, sumada a una narrativa de “hombre común contra la élite”, fortaleció su vínculo con una parte del electorado desencantado con la política tradicional.

En su programa de gobierno, Kaiser promete eliminar el lenguaje inclusivo, reducir el Estado a nueve ministerios, flexibilizar normas ambientales, restablecer la autoridad policial e indultar a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en el estallido social de 2019. También propone revisar bibliotecas escolares para retirar libros que considere “corrompidos”.

A días de los comicios, el candidato cerró su campaña con un acto en Providencia, donde volvió a confrontar con el Partido Comunista y se presentó como la opción para “romper con 30 años de mirar hacia el pasado”. Su irrupción, disruptiva y ruidosa, promete tensar aún más la definición presidencial en Chile.

Fuente: AP