En su paso por El Marplatense, Joaquín Monti habló sobre cómo surgió el proyecto, sus comienzos y sobre el impacto que tuvo en la comunidad.

Ads

“Soy un pibe marplatense, laburante, hincha de Chacarita, que conoce mucho la ciudad por diferentes trabajos que ha tenido y que disfruta mucho de vivir en Mar del Plata”, se presentó al comienzo de la nota.

Su interés por mostrar “la otra cara” de la ciudad no surgió de un día para el otro. “Siempre me interesó mostrar lo que yo veía, que tal vez sentía que no mucha gente podía ver: lo que se vive en los barrios. Recién este año, en julio, me animé a hacerlo. Era algo que tenía guardado hace mucho tiempo, pero por miedos o cuestiones de la vida no me largaba. Ahora me dieron ganas de mostrar un poco y, por suerte, a la gente le gusta”, contó.

Ads

El público no tardó en responder. “A la gente le llama la atención, sobre todo porque son barrios que están muy cerca de las playas del sur. Muchos me dicen: ‘Paso por esta avenida para ir a la playa en verano y ni me imagino la realidad que hay 15 cuadras para adentro’”, relató.

El fenómeno de Conurbano Marplatense creció rápidamente: “Hice cinco episodios. Empecé en julio con apenas 800 o 900 seguidores y, con esos capítulos, llegué a 20.000 seguidores. Todavía queda mucho por mostrar”, afirmó.

Ads

Para Joaquín, Mar del Plata es más que sus postales turísticas: “La ciudad es un conjunto de todo lo que se muestra, lo que retrata Conurbano Marplatense, pero también el centro, las playas… A mí me encanta toda Mar del Plata en su conjunto”.

Su objetivo, no es solo visibilizar, sino también generar conciencia: “Uno se da cuenta de que muchos vecinos no son escuchados y necesitan de alguien que les ponga la oreja para poder expresar sus reclamos. Ojalá que lo que estoy haciendo sirva para hacer un poco de ruido, y que se hagan algunas cosas”, finalizó.