Jey Mammon estuvo como invitado en La Noche de Mirtha, donde se refirió a la denuncia que lo tuvo en el centro de la polémica. En la charla con Mirtha Legrand, el conductor expresó: “La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo y con la gente que tenía que acercar y alejar”.

Cuando la conductora le preguntó de manera directa si había existido violación, Mammon respondió: “La respuesta es no”. Además, contó que en un principio inició acciones legales, pero que decidió no continuarlas para enfocarse en su vida personal y profesional. El artista también agradeció el respaldo recibido y sostuvo que el público nunca le dio la espalda durante este proceso.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DNcIMrjRXdR/

