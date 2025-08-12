Este lunes marcó el regreso de Jey Mammón a la televisión con el estreno de Medianoche con Jey por la pantalla de Canal 9. En la apertura, el conductor agradeció el apoyo del público y celebró este nuevo comienzo, destacando la emoción de volver al aire.

Durante el debut, presentó el formato del ciclo y recibió a su primera invitada, Graciela Alfano, con quien mantuvo una charla mano a mano. Mammón adelantó que cada noche contará con la presencia de diferentes figuras, prometiendo entrevistas y momentos especiales para el público.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DNPSkBsNz2m/

