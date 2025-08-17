El presidente Javier Milei logró su objetivo junto a su hermana Karina: teñir de violeta las boletas de diputados y senadores nacionales en todo el país, a través de la alianza de La Libertad Avanza con el PRO y fuerzas provinciales.

Pese a las fracturas y a algunos acuerdos frustrados —como ocurrió en Río Negro— los Milei desestimaron los costos políticos. Están convencidos de que triunfarán no sólo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, sino también en las provinciales bonaerenses del 7 de septiembre.

Rodrigo de Loredo, jefe de los diputados radicales, criticó con dureza el armado, al señalar que Milei impuso tres condiciones para aceptar una lista de unidad: “comportamiento automático, anulación de las identidades propias y la imposibilidad de marcar diferencias” en las políticas de gobierno.

En la Ciudad Autónoma, Patricia Bullrich encabezará la lista de senadores, acompañada por el economista Agustín Monteverde. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert será el candidato a diputado, secundado por Karen Reichardt —exmodelo, conductora televisiva y exchica Playboy—, en una jugada que contó con el aval de Karina Milei.

El PRO, por su parte, logró retener lugares clave: Diego Santilli ocupa el tercer puesto en la provincia y, en CABA, Alejandro Fargosi lidera la lista de diputados.

