El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó la planta de elaboración de Lucciano’s Central Store, ubicada en el Parque Industrial General Savio, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la recorrida, las autoridades observaron los procesos de producción de la empresa instalada en el predio industrial, en el marco de una visita oficial a establecimientos del sector privado. Además se sacó fotos con varios empleados y lo registró en un video que subió a las redes bajo su latiguillo “Viva la libertad carajo”.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/LhrgcPh0zp — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

La actividad formó parte de la agenda presidencial desarrollada en Mar del Plata, con el objetivo de conocer el funcionamiento de emprendimientos productivos radicados en el distrito.

Recordamos que el Presidente estará esta noche en el Centro de Arte MDQ donde participará de la obra de su ex pareja Fátima Florez. El mandatario ya pasó esta tarde por el teatro y se supo que sobre el escenario cantará el clásico del rock nacional El rock del gato.

Más tarde participará en un balneario del sur de la ciudad del Derecha Fest, un encuentro de referentes de partidos conservadores, que contará con la presencia como orador del ex intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

La actividad de Milei en Mar del Plata comenzó ayer, cuando recorrió la calle Güemes en una caravana que contó con una gran presencia de militancia y fanáticos del presidente.