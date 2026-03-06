Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz y estará seis días fuera del país
El presidente iniciará un nuevo viaje oficial a Estados Unidos, donde participará del foro internacional impulsado por Donald Trump.
Según trascendió, el primer destino del mandatario será Miami, donde participará de un encuentro junto a otros presidentes de la región en el marco de las actividades del Consejo de la Paz. El encuentro busca analizar distintos conflictos internacionales y promover instancias de cooperación para alcanzar acuerdos diplomáticos.
Posteriormente, la agenda del Presidente continuará en Nueva York, donde participará de la denominada “Argentina Week”, un evento organizado para promover inversiones y fortalecer vínculos con empresarios y representantes del sector financiero.
Durante su estadía están previstos encuentros con empresarios estadounidenses y la entrega de un reconocimiento por parte de una entidad de la comunidad judía. Estas actividades forman parte de la estrategia del Gobierno nacional para profundizar las relaciones internacionales y atraer capitales extranjeros.
El Consejo de la Paz, promovido por Donald Trump, reúne a distintos líderes y actores internacionales con el objetivo de debatir soluciones a conflictos globales y avanzar en iniciativas diplomáticas vinculadas a la estabilidad internacional.
La gira de Javier Milei se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y se suma a una serie de viajes que el presidente realizó a Estados Unidos desde el comienzo de su gestión.
Una vez finalizadas las actividades en territorio estadounidense, Milei continuará con compromisos en la región antes de regresar a la Argentina.
