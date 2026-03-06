Según trascendió, el primer destino del mandatario será Miami, donde participará de un encuentro junto a otros presidentes de la región en el marco de las actividades del Consejo de la Paz. El encuentro busca analizar distintos conflictos internacionales y promover instancias de cooperación para alcanzar acuerdos diplomáticos.

Ads

Posteriormente, la agenda del Presidente continuará en Nueva York, donde participará de la denominada “Argentina Week”, un evento organizado para promover inversiones y fortalecer vínculos con empresarios y representantes del sector financiero.

Durante su estadía están previstos encuentros con empresarios estadounidenses y la entrega de un reconocimiento por parte de una entidad de la comunidad judía. Estas actividades forman parte de la estrategia del Gobierno nacional para profundizar las relaciones internacionales y atraer capitales extranjeros.

Ads

El Consejo de la Paz, promovido por Donald Trump, reúne a distintos líderes y actores internacionales con el objetivo de debatir soluciones a conflictos globales y avanzar en iniciativas diplomáticas vinculadas a la estabilidad internacional.

La gira de Javier Milei se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y se suma a una serie de viajes que el presidente realizó a Estados Unidos desde el comienzo de su gestión.

Ads

Una vez finalizadas las actividades en territorio estadounidense, Milei continuará con compromisos en la región antes de regresar a la Argentina.