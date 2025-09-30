La accidentada escala en la campaña electoral de LLA tuvo como punto caliente Tierra del Fuego, una de las ocho provincias que eligen senadores nacionales el 26 de octubre.

Ads

Las protestas sindicales y de fuerzas políticas opositoras lo obligaron a acotar una recorrida por el centro de Ushuaia, a unos 100 metros, en donde en la desconcentración se produjeron peleas a golpes entre algunos manifestantes y militantes libertarios.

El objetivo de la travesía del jefe de Estado fue acompañar y dar un espaldarazo a los candidatos a senadores por LLA, Agustín Coto y Belén Monte de Oca, así como también a Miguel Rodríguez y Analía Fernández, postulantes a la Cámara de Diputados.

Ads

Puede interesarte

Cuando arribó al Hotel Albatros el mandatario fue recibido por una protesta de trabajadores de la UOM, , los metalúrgicos y militantes de ATE . Bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido” y en contra de "las políticas de ajuste" y por la "pérdida de empleos y el desmantelamiento del Estado que afecta gravemente a la región más austral del país".

En ese punto céntrico estaba programada, por la tarde, la caminata de Milei junto a los militantes libertarios. Pero la misma debió "relocalizarse preventivamente", según informó el partido comandado por Karina Milei, ante el peligro de un escrache.

Ads

En esa apurada concentración, Milei tomó un megáfono y brindó unas palabras a la militancia: “Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan día a día. No aflojemos ahora, que el esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre valga la pena”.

Puede interesarte

En el oficialismo deslizaron que el gobierno provincial, a cargo del peronista Gustavo Melella, y referentes de Fuerza Patria, fueron los supuestos impulsores de las distintas marchas de repudio a la presencia del Presidente, justifican que los manifestantes estaban “muy armados” para ser algo improvisado e insisten con que poseen chats de Whattsapp donde se muestra la logistica detras de la marcha.

Desde el peronismo rechazaron las acusaciones y advirtieron que el Presidente "suspendió la caminata" porque sólo logró movilizar "100 personas" y en paralelo se sucedieron protestas por varios sectores de la ciudad.

Ads

El mandatario recorrió diversas fabricas de la provincia y se reunió junto al presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, el intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Marcelo Almirón, y otras autoridades del sector turístico. A las 18 emprendió el regreso a Buenos Aires.

Fuente: Clarín