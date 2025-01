El presidente Javier Milei aseguró hoy que la salida del cepo "será más rápida", cuando se consiga "financiamiento" externo, pero advirtió que "no está en discusión". También advirtió que la Argentina podría dejar el Mercosur y hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

"Nosotros estamos comprometidos a sacar los controles de capitales y el cepo, que es una herramienta de expropiación por parte del sector público", afirmó sin rodeos el mandatario durante una entrevista con Bloomberg News.

En esa línea, el jefe de Estado apuntó que "los gobiernos anteriores abusaban con la emisión monetaria, ponían controles y estafaban a la gente".

"El cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que soy liberal libertario, no soy liberal libertarado. No solo son las cuestiones de flujo sino las de stock", insistió Milei, al tiempo que habló del "financiamiento externo" como una de las condiciones principales para lograrlo.

"El financiamiento es importante, adelanta en el tiempo la salida del cepo. Nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. La diferencia es que si conseguimos financiamiento, la salida es mas rápida", explicó.

"Cualquier tipo de acuerdo que hagamos ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con fondos de inversión... Ese dinero que entra en las arcas del Tesoro se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central que es el máximo acreedor del Tesoro. Eso tiene varios efectos: la deuda total no aumenta, sólo cambia la composición, y se recompone el balance del Banco Central. Cuanto más solvente es el BCRA, el nivel de precios de equilibro es más bajo", detalló.

Y siguió: "Si se toma el nivel de precios actual y se une con el equilibrio a largo plazo, la pendiente de eso da la inflación. Cuando se recompone el balance del Banco Central, se baja la inflación de largo plazo. Entonces, si nosotros conseguimos financiamiento, eso se hará mucho más rápido".

Al llegar a Suiza, donde participará el jueves por segundo año consecutivo del Foro de Davos, el jefe de Estado indicó que "una parte tiene que ver con la estructura de esos pagos y otra con conseguir fondos nuevos para recomponer las cuentas del Banco Central y de esa manera acelerar la salida del cepo".

"La salida del cepo no está en discusión, pero no puedo plantearla si no sé de cuánto dinero estamos hablando. Y no sólo el cuánto, sino también el cómo. Porque yo tengo que calzar los flujos de fondos. La clave está ahí", cerró.

En otro pasaje de la entrevista, Milei se refirió a su intención de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos: "Estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de abordar un Tratado de Libre Comercio. Recientemente cuando asumí la presidencia pro témpore del Mercosur señalé que debía avanzar en tres líneas; lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y acuerdos de libre comercio".

Al respecto, el mandatario afirmó que estaría dispuesto a salir del bloque regional en caso de una "condición extrema" para avanzar con acuerdo comercial con su par estadounidense Donald Trump. "Hay mecanismo por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur", aclaró.

"Nosotros estamos explorando la manera de que Argentina se pueda abrir al comercio internacional. ¿Por qué? Porque la división del trabajo trae prosperidad. Lo había dicho Adam Smith y pasaron 250 años y parece que papá tiene razón. Adam Smith tiene razón", subrayó Milei.

En ese marco, el libertario puntualizó: "Argentina ha decidido volver a integrarse al mundo, quiere recuperar su parte dorada de la historia, cuando era un actor importante del mundo y para eso hay que avanzar en tratados de libre comercio y el Mercosur no puede ser una traba".

Al referirse a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Milei consideró que es un hecho que "el mundo debe festejar", porque "su discurso ha sido claro, contundente y esa era dorada que él propone para Estados Unidos iluminará a todos los que se han convertido en sus propios héroes".

Consultado por las políticas proteccionistas que propone Trump, respondió: "En principio, no soy quién para opinar sobre la política comercial de otro país, y me parecería una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia cualquier país".

"A diferencia de otros líderes, Trump entiende perfectamente la geopolítica y utiliza la política comercial de Estados Unidos como parte de la geopolítica. No es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo y, consecuentemente, su política comercial es parte de su estrategia geopolítica", subrayó el libertario.

Y concluyó: "Es una herramienta de geopolítica. Ese es el punto. Entonces, si uno no entiende el campo de juego en el que juega Trump, difícilmente se pueda entender la visión. Pero, sin lugar a dudas, los lineamientos que el está planteando nos van a traer un mundo mucho mejor".

Fuente: Clarín