Javier Milei reunió a su nuevo Gabinete tras los cambios en el Ejecutivo
El encuentro se realizó esta mañana en Casa Rosada y marcó el inicio de una nueva fase del gobierno.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión del renovado Gabinete nacional, luego de los recientes cambios en la estructura del Poder Ejecutivo. El encuentro tuvo lugar a las 9.30 en la Casa Rosada y contó con la participación de los principales ministros y funcionarios del Gobierno.
La jornada marcó el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, y de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, quien asume con el objetivo de recomponer el vínculo con el PRO y fortalecer el diálogo con gobernadores y legisladores.
“Comienza una nueva etapa en la que la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, expresó Adorni, quien además confirmó que buscará “una gestión más federal y de consensos”.
En la misma línea, Santilli agradeció al presidente por la confianza y aseguró que su desafío será “construir acuerdos para impulsar las transformaciones estructurales que generen empleo, inversión y crecimiento”.
El nuevo Gabinete también contó con la participación del canciller Pablo Quirno, los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud), entre otros. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al Presupuesto 2026, las próximas medidas económicas y los proyectos legislativos previstos para noviembre.
Desde el entorno presidencial señalaron que la incorporación de Santilli “representa una señal de apertura” y busca consolidar un clima de cooperación política. Por su parte, Adorni adelantó que en los próximos meses el Ejecutivo impulsará un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, con una impronta de diálogo con las provincias y el Congreso.
Con estos cambios, Milei busca consolidar su gestión y encaminar una nueva etapa de coordinación política en medio de un escenario económico y social desafiante.
Fuente: Infobae
