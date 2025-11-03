El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión del renovado Gabinete nacional, luego de los recientes cambios en la estructura del Poder Ejecutivo. El encuentro tuvo lugar a las 9.30 en la Casa Rosada y contó con la participación de los principales ministros y funcionarios del Gobierno.

La jornada marcó el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, y de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, quien asume con el objetivo de recomponer el vínculo con el PRO y fortalecer el diálogo con gobernadores y legisladores.

“Comienza una nueva etapa en la que la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, expresó Adorni, quien además confirmó que buscará “una gestión más federal y de consensos”.

En la misma línea, Santilli agradeció al presidente por la confianza y aseguró que su desafío será “construir acuerdos para impulsar las transformaciones estructurales que generen empleo, inversión y crecimiento”.

El nuevo Gabinete también contó con la participación del canciller Pablo Quirno, los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud), entre otros. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al Presupuesto 2026, las próximas medidas económicas y los proyectos legislativos previstos para noviembre.

Desde el entorno presidencial señalaron que la incorporación de Santilli “representa una señal de apertura” y busca consolidar un clima de cooperación política. Por su parte, Adorni adelantó que en los próximos meses el Ejecutivo impulsará un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, con una impronta de diálogo con las provincias y el Congreso.

Con estos cambios, Milei busca consolidar su gestión y encaminar una nueva etapa de coordinación política en medio de un escenario económico y social desafiante.

Fuente: Infobae