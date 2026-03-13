La visita del mandatario a Madrid será breve y estará centrada principalmente en su participación en el foro, considerado uno de los encuentros internacionales más relevantes para referentes del liberalismo económico. Allí expondrá sobre el rumbo de la economía argentina, las reformas impulsadas por su gobierno y la llamada “batalla cultural”, uno de los ejes recurrentes en sus intervenciones públicas.

Ads

Según la agenda oficial, el presidente arribará a la capital española el viernes y el sábado desarrollará sus principales actividades. Entre ellas se destacan reuniones con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y con el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes contemporáneos de la Escuela Austríaca de economía.

El punto central de la visita será su exposición en el Madrid Economic Forum 2026, programada para el sábado por la tarde, donde el presidente argentino será el único jefe de Estado en participar del encuentro.

Ads

Durante el evento también recibirá una distinción en honor al economista Ludwig von Mises, figura histórica del liberalismo económico, que será entregada por el académico alemán Philipp Bagus.

La agenda no contempla reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en medio de la persistente tensión política entre ambas administraciones.

Ads

Tras cumplir con sus compromisos en Madrid, Milei tiene previsto regresar al país el domingo por la mañana, cerrando una semana marcada por una intensa agenda internacional que incluyó actividades en Estados Unidos, Chile y España.