El presidente Javier Milei decidió trasladar la próxima reunión de la mesa política bonaerense para el lunes y en la Quinta de Olivos, donde recibirá a los referentes del oficialismo y del PRO para continuar trabajando en la campaña de cara a octubre, en medio de algunas internas por la conducción de la estrategia.

El mandatario convocó para ese día, a partir de las 12:00, a los integrantes del equipo de trabajo que se formó luego de la derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la provincia de Buenos Aires. Y de esta manera, el jefe de Estado se vuelve a poner al frente de la organización del partido, esta vez a escala local. Previamente, lo hizo en el plano general, cuando encabezó la mesa nacional.

En el lugar estarán, en principio, la secretaria general, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli; el intendente Diego Valenzuela, y el flamante legislador electo Maximiliano Bondarenko. Resta saber qué ocurrirá con el armador Sebastián Pareja.

Quienes tampoco estaban confirmados por el momento son los jefes comunales de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y de San Isidro, Ramón Lanús, aunque este último ya tendría decidido no asistir en esta oportunidad debido a un compromiso familiar.

Ante estas posibles ausencias, Ritondo está analizando pedirle que se sume al encuentro a la mandataria municipal de Vicente López, Soledad Martínez, que además es vicepresidenta del PRO.

Este miércoles, el líder del partido amarillo a nivel bonaerense visitó la Casa Rosada para reunirse durante poco más de una hora con Santiago Caputo y analizar la situación de cara a las elecciones de octubre.

En varios sectores del oficialismo hay una intención cada vez más marcada de que el consultor político se haga cargo a partir de ahora de la estrategia de la alianza, en reemplazo de Pareja, que seguiría en la mesa de discusión, pero con un rol menos preponderante.

En “Las Fuerzas del Cielo”, en tanto, creció el malestar en el último tiempo por no haber sido incluidos en el debate, ya que consideran que ellos representan a un sector del electorado libertario.

Quien también está disgustado con el esquema actual es el electo legislador de la sexta sección electoral, Oscar Liberman, quien se enteró por las redes sociales de la creación de este espacio de trabajo, al que tampoco fue invitado.

El empresario considera que, por haber sido uno de los únicos dos candidatos del oficialismo que ganó en su territorio, junto con Montenegro, debería haber sido convocado. Sin embargo, en las últimas horas Pareja solamente lo llamó para felicitarlo, pero le prometió una foto con Milei para los próximos días.

