El presidente Javier Milei reapareció en público acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la inauguración de un edificio corporativo. El acto se dio en medio de la tensión generada por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Durante su discurso, Milei buscó despejar críticas sobre una supuesta falta de conducción política. “No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, los de enfrente quieren romper todo”, afirmó, en referencia a los sectores opositores.

El mandatario elogió a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien calificó como “el mejor de la historia”, y lo señaló como la figura que enfrenta en el Congreso a quienes, según definió, tienen una postura “destituyente”.

Con un tono desafiante, Milei aseguró que en este año electoral “las negras también juegan” y advirtió que la oposición busca impulsar medidas que pondrían en riesgo el equilibrio fiscal. “El político demagogo no tiene problema en prender fuego el país para luego gobernar sobre las cenizas”, lanzó.

Pese a la polémica que rodea a su entorno más cercano, el Presidente buscó mostrarse fortalecido junto a su hermana, con un mensaje dirigido tanto hacia dentro de su espacio como hacia los adversarios políticos.