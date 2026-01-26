El presidente Javier Milei volverá a Mar del Plata la próxima semana para desarrollar una agenda que se extenderá durante dos jornadas consecutivas. La visita se enmarca en el denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza que se replica en distintas ciudades del país.

El lunes 26 de enero será el día central de la actividad pública. A partir de las 20.30, Milei encabezará una caravana en la intersección de Güemes y Avellaneda, uno de los polos comerciales más concurridos de la ciudad. Allí, el mandatario estará acompañado por militantes y simpatizantes, con el objetivo de mantener un contacto directo con vecinos y turistas que se encuentren en la zona.

Desde el entorno presidencial señalaron que la recorrida busca agradecer el apoyo recibido y compartir los principales lineamientos del rumbo que lleva adelante el Gobierno nacional. La actividad remite a una experiencia similar realizada el verano pasado en ese mismo sector de Mar del Plata.

La agenda continuará el martes con compromisos de carácter cultural y político. En primer término, el Presidente asistirá al Teatro Roxy–Radio City para presenciar el espectáculo “Fátima – Universal”, protagonizado por la humorista Fátima Florez, cumpliendo así con una promesa realizada públicamente.

Finalizada la función, Milei se trasladará al balneario Horizonte, ubicado en el sector sur de la ciudad, donde participará como uno de los oradores principales de la Derecha Fest. Según lo previsto, su llegada al evento se producirá cerca de las 23.

La presencia del jefe de Estado en Mar del Plata genera expectativa en el ámbito político local y se suma a la intensa actividad que vive la ciudad en plena temporada de verano.