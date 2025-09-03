El presidente de la Nación, Javier Milei, cierra este miércoles la campaña electoral en el municipio de Moreno, en el Club Villa Ángela, con el propósito de apuntalar a las fuerzas del cielo de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar este domingo 7 de septiembre.

Tras los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora, que culminó con el jefe de Estado libertario suspendiendo la actividad, se había puesto en duda si el oficialismo llevaría adelante un cierre de campaña.

El oficialismo mantiene el hermetismo para preservar la seguridad del Presidente, se espera que economista libertario realice una disertación que fomente nuevamente la polarización contra el kirchnerismo e impulse la participación electoral, bajo la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”. Desde la gobernación de Provincia de Buenos Aires anunciaron que no garantizan la seguridad del acto.

En ese contexto, hay tensión en las filas libertarias con respecto a los eventos que se puedan desencadenar en Moreno, dado que el escándalo por los audios de las coimas en discapacidad se encuentra en su punto más álgido en lo opinión pública, tras el fallo del juez federal Patricio Marianello que prohibió la difusión de nuevo material y a la que la prensa calificó de censura previa.

Es preciso destacar que, al frente de la organización del cierre de campaña está el armador bonaerense de la bancada violeta y mano derecha de la secretaria general de la presidencia, Sebastián Pareja, y el articulador en Moreno de La Libertad Avanza (LLA), Ramón ‘El Nene‘ Vera, un referente con mucho poder en el armado libertario pero escaso en el territorio del Conurbano bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses