El presidente de la Nación, Javier Milei, ofrecerá en la noche de este sábado su discurso de apertura de sesiones legislativas en el Congreso Nacional. Como sucede cada año, es uno de los discursos más esperados de un presidente, y se espera que esté marcado por una serie de promesas y proyectos de ley clave en medio del escándalo de la criptomoneda $LIBRA y el polémico decreto a través del cual impuso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.

Milei lleva meses impulsando una serie de reformas estructurales que incluyen cambios profundos en el ámbito fiscal, monetario y laboral. Según diversas fuentes cercanas al gobierno, el presidente aprovechará su discurso para detallar las acciones tomadas hasta el momento y trazar el camino a seguir. El presidente comenzará su discurso a las 21, por cadena nacional y hablará desde un atril, igual que el año pasado. Se estima que le tome 45 minutos completar su narrativa.

Uno de los aspectos más relevantes será la presentación de un conjunto de 35 proyectos de ley, muchos de los cuales están orientados a reducir el tamaño del Estado y promover una economía de mercado más flexible. Entre estos proyectos destacan propuestas para privatizar empresas estatales, como parte de su compromiso con la reducción del gasto público. También se incluyen leyes relacionadas con la flexibilización laboral y la eliminación de barreras para la inversión extranjera, medidas que han generado tanto apoyo como críticas.

El presidente también hará hincapié en las promesas cumplidas en el primer año de su gobierno, como la eliminación de subsidios en algunos sectores y la implementación de políticas para reducir la inflación.

Milei podría hacer referencia a los problemas de inseguridad que azotan el país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y anunciar nuevas acciones relacionadas al precio y acceso al dólar. También que aborde “la batalla cultural”, sobre la que el oficialismo insiste en cada presentación pública, como en las cumbres conservadoras o en foros internacionales como el de Davos o la Asamblea de Naciones Unidas.

Se espera la presencia de Ariel Lijo, el juez recientemente nombrado en la Corte a través de un decreto presidencial, por lo que es de suponer que el presidente aborde el tema de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la independencia de poderes. Podría darse la foto de la nueva integración del Máximo Tribunal, junto a Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Y no estarán presentes varios bloques de la oposición, especialmente el de Unión por la Patria. Los diputados del frente peronista avisaron ayer que no asistirán a ocupar sus bancas. Lo hicieron con un comunicado en redes que enumera las acciones del presidente que no comparten.

“La cripto estafa de Milei. Jueces de la Corte nombrados por decreto y sin acuerdo del Senado. Sin Ley de Presupuesto, por segundo año consecutivo. Desfinanciamiento de las provincias argentinas. Facultades delegadas y DNU 70 vigente. Ajuste a las jubilaciones y adultos mayores sin medicamentos. Recortes brutales en educación, salud y discapacidad. Cierre de industrias y pymes. Incumplimiento en el financiamiento de la ciencia y tecnología. Una agenda alejada (y perdjudicial) para el pueblo. Un gobierno cada vez más autoritario y violento. Sobran los motivos”, decía el texto compartido por el bloque kirchnerista, que cerraba con la frase “este 1° de marzo no estaremos en el recinto".

La molestia de los legisladores opositores se centra en varios puntos, por el trato que recibieron del Ejecutivo, la falta de respeto hacia las instituciones y decisiones controvertidas como los nombramientos por decreto de jueces de la Corte Suprema y del embajador en Estados Unidos. Además, el formato del evento, que restringe la participación de fotógrafos y periodistas, fue otro motivo de críticas.

En condiciones normales, el hemiciclo debería contar con la presencia de 329 legisladores, compuestos por 257 diputados y 72 senadores. Sin embargo, según Infobae, se espera que la asistencia no supere los 164 parlamentarios, lo que representa menos del 50% del total. Este escenario se debe a la decisión de varios bloques opositores de no participar en el acto.

Los primeros en anunciar su ausencia fueron los 34 senadores de Unión por la Patria, seguidos por los 98 diputados del mismo espacio en la Cámara Baja. Estas ausencias, sumadas a las de los cinco diputados del bloque de la Izquierda y diez de los doce integrantes de Democracia para Siempre, configuran un panorama de 132 legisladores ausentes solo entre estos bloques.

Una vez terminado el discurso, el Presidente se trasladará hasta la Casa Rosada, donde tiene previsto encabezar una cena en el Salón Eva Perón junto a los principales miembros del Gobierno.

Asistirán a esta comida el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Defensa, Luis Petri; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También se prevé que estén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni, y el influyente asesor del mandatario nacional, Santiago Caputo.

Si bien fue invitado el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no pasó lo mismo con su par del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que desde mediados del 2024 tiene una relación distante con quien fue su compañero de fórmula.

