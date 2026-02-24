Javier Calamaro quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que se conocieran denuncias en su contra por presuntas irregularidades en la venta de lotes en la provincia de Córdoba. La causa está vinculada a un emprendimiento inmobiliario llamado Chacras del Universo, ubicado en la zona de Capilla del Monte, y según trascendió ya habría más de cien personas que se presentaron en la Justicia como damnificadas.

De acuerdo a lo informado en distintos medios nacionales, los compradores aseguran que adquirieron terrenos dentro de un proyecto que se promocionaba como barrio privado en las sierras cordobesas, pero que con el tiempo no pudieron escriturar ni tomar posesión legal de los lotes. En algunos casos, incluso, denunciaron que las parcelas habrían sido vendidas más de una vez.

Tras la difusión pública del caso y la aparición de una mujer en televisión señalándolo directamente, el músico utilizó sus redes sociales para hacer un descargo. “El día de ayer fue publicada por muchos medios una supuesta noticia donde se me menciona en medio de falsedades tendenciosas”, comenzó escribiendo.

Calamaro explicó que en 2012 compró los derechos posesorios de un terreno a una persona que luego falleció y sostuvo que, tiempo después, el hijo de esa persona habría usurpado el predio y vendido lotes mencionando su nombre. Además, fue contundente al negar cualquier vínculo con las ventas denunciadas: “Aclaro que no conozco a esta mujer, jamás recibí dinero por la venta de ningún lote, no suscribí ningún boleto de compraventa ni escritura”.

El artista afirmó que la situación lo perjudica seriamente y confirmó que iniciará acciones judiciales junto a su abogado para esclarecer los hechos y defender su nombre. Mientras tanto, la causa continúa en investigación en la Justicia cordobesa, donde se deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

