Quilmes anunció este martes la salida de Javier Bianchelli como entrenador del plantel profesional de básquet, poniendo así punto final a su cuarto ciclo en la institución de Luro y Guido.

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Si bien el acuerdo inicial entre ambas partes era por dos temporadas, finalmente el DT no seguirá en el cargo para la próxima campaña.

A través de un comunicado oficial, el “Tricolor” informó: “En el día de la fecha la Subcomisión de Básquet llegó a un acuerdo con el entrenador para ponerle punto final a su tercer ciclo como técnico de la institución. De esta forma, Quilmes marca otro rumbo en la conducción del equipo para la temporada que viene”.

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En la última temporada de la Liga Argentina, Quilmes finalizó sexto en la Conferencia Sur con un registro de 20 victorias y 12 derrotas. Bajo la conducción de Bianchelli, el conjunto marplatense acumuló un total de 23 triunfos y 16 caídas.

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