El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, participó de la comitiva que trajo al gobernador Axel Kicillof a Mar del Plata, donde entre otras actividades se realizó la entrega de motos para el Grupo de Prevención Motorizado (GPM) de los partidos de General Pueyrredon y Mar Chiquita. En ese marco, el funcionario resaltó que observa en la ciudad “un cambio de actitud en la Policía, de un mayor compromiso y un diálogo con los vecinos”.

Tras la entrega de las motos, Alonso señaló que “estamos fortaleciendo las capacidades de la policía de Mar del Plata” y destacó que se trata de vehículos “más versátiles, que nos permiten trabajar en calles más trabadas o incluso en la arena, donde las motos grandes no son tan efectivas”. Y recordó que “también está el fondo de seguridad que llega para el Municipio, con el cual podrán comprar más patrulleros para fortalecer el patrullaje en la ciudad”.

Se recuerda que el gobernador Kicillof dispuso un fondo de 170.000 millones de pesos para invertir en toda la provincia. Según pudo saber El Marplatense, en General Pueyrredon, una vez que llegue el presupuesto, se destinará el 60% a la compra de patrulleros para la Policía Bonaerense.

El ministro de Seguridad destacó además que con el intendente Montenegro se trabaja “mancomunadamente, en contacto permanente”. Y resaltó que a nivel local se recibe información que le permite a la Municipalidad “tener en tiempo real un conocimiento de lo que ocurre y, en función de eso, pensar la estrategia a implementar en cada barrio”.

Tras resaltar que “el poder de policía que tiene el Municipio no es el mismo que tiene la Policía”, Alonso se refirió a las cuestiones que se atienden a nivel local en torno a la seguridad: el espacio público, las ordenanzas municipales, las habilitaciones comerciales. “Lo que se busca es complementar -señaló- No dependen de nosotros, dependen del intendente. No se ha creado una norma que ordene ese tipo de situaciones y nosotros tratamos de articular el esfuerzo para cubrir la mayor cantidad de espacio urbano posible con prevención. Tenemos que trabajar juntos y lo estamos haciendo”.

Se recuerda que tras el crimen del comerciante Cristian Velázquez, a comienzos de febrero Edgardo Vulcano asumió como jefe de la Departamental. Alonso aseguró que están evaluando el desempeño en todo la provincia, pero lo que se puede ver en Mar del Plata “es un cambio de actitud en la Policía, de un mayor compromiso y un diálogo con los vecinos. No sólo se cambió al jefe, sino también a varios comisarios”.

En el acto, del que participó el gobernardo Kicillof, se entregaron motos a General Pueyrredon y Mar Chiquita.

De todos modos, el funcionario provincial aclaró que “lo que importa no es mi opinión, sino que mejoren los indicadores criminales y que los ciudadanos de Mar del Plata recuperen la confianza en la policía. Eso no se logra de un día para el otro, requiere tiempo y el trabajo profesional de la policía. Pero creo que los indicadores de desempeño policial están mejorando”.

ROBOS EN ESCUELAS

Entre los asuntos que preocupan a los habitantes de la ciudad, uno son los repetidos robos que se dan en escuelas del distrito. El ministro destacó que “hacemos un trabajo muy importante con la Dirección General de Escuelas”, donde además de estos hechos delictivos están “conteniendo un montón de situaciones de violencia”. En ese sentido aseguró que “hay un trabajo muy importante que hacemos con la familia, con las comunidades, con las escuelas”.

En ese contexto, Alonso informó que se está haciendo un trabajo “importante” con los municipios, que son quienes gestionan el fondo para la infraestructura escolar “y utilizan parte de esos fondos para fortalecer la seguridad de las escuelas con rejas, alarmas”. Por esto, apostó por “fortalecer la seguridad situacional, la infraestructura con cámaras que ayuden a la videovigilancia. Estamos con un esquema de corredores seguros y trabajando con las patrullas municipales en esa tarea cotidiana”.

Otro asunto que opera en ese contexto es el vínculo con la Justicia, donde Alonsó resaltó que se han realizado reuniones con el Departamento Judicial de Mar del Plata, involucrando autoridades federales y provinciales, a la Procuración y a fiscales federales: “Tenemos un objetivo estratégico muy claro: el crimen organizado. Necesitamos fortalecer el trabajo mancomunado entre la policía y la justicia para desarticular las bandas más complicadas, las que generan las entraderas y la venta de drogas”.

Allí sumó al Gobierno nacional, al destacar que “la droga entra en Argentina a 1500 kilómetros por la frontera norte. No podemos poner Policía Bonaerense en la frontera con Salta. Esa dificultad nos obliga a trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hemos tenido reuniones. Es una responsabilidad de todos, no sólo de la Provincia. Por supuesto, estamos al pie del cañón desarticulando organizaciones criminales y trabajando fuerte en ello”.

Y en clima eleccionario, Alonso no evitó confrontar con el Gobierno de Javier Milei: “Estamos entrando en una fase de campaña electoral y se escuchan muchas frases grandilocuentes, muchos titulares. Pero a la hora de invertir en seguridad en la provincia de Buenos Aires, el único que invierte es el gobernador. La Nación dejó de cumplir con la ley que financiaba la seguridad en la provincia, y nos deben 750.000 millones de pesos, que equivalen a 10.000 patrulleros que todavía no llegaron”.